В Эстонии и Латвии за сутки не было выявлено новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/2f388b48-ae48-11ea-b75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Madis Veltman via www.imago-imag/Global Look Press

В Эстонии и Латвии за минувшие сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекции.

По состоянию на воскресенье, 14 мая, в Латвии семь человек находятся в больницах. У шести из них заболевание средней тяжести, ещё один пациент находится в тяжёлом состоянии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

С начала эпидемии в стране заболели 1097 человек, выздоровели 845 и умерли 28.

В Эстонии за сутки также не было зафиксировано летальных исходов. Коронавирус с начала эпидемии в стране унёс жизни 69 человек. На сегодняшний день выздоровели 1705 пациентов.

По состоянию на воскресенье, 14 июня, в мире более 7,7 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией. Свыше 430 тысяч человек умерли, более 3,7 миллиона вылечились.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США – 2074526 человек, на втором Бразилия – 850514.

Также в первом десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото – четыре случая. Население африканского королевства – чуть более 2 млн человек.

На 14 июня в России — 528964 случаев коронавирусной инфекции (+8835 за последние сутки), 280050 выздоровели (+5409 за последние сутки). Умерли 6948 человека (+119 за последние сутки).

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 82 случая. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 205905 (+1477 за последние сутки) заболевших, 121691 выздоровели (+2133 за последние сутки), 3281 умерли (+50 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, Узбекистан с 15 июня возобновит авиационное сообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем — странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом. Что касается России, то в страну будут продолжены вывозные спецрейсы.