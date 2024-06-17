В Эстонии хотят сократить финансирование «коррупционной ямы» Украины Консервативная народная партия Эстонии вдвое сократит финансирование Украины

Оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии намерена вдвое сократить финансирование Украины, заявил председатель фракции Мартин Хельме, чьи слова приводит портал эстонского гостелерадио ERR. Он подчеркнул, что политическая сила поступит так, если она придет к власти в стране.

Мы вдвое сократим финансирование, которое выбрасывается в украинскую коррупционную яму, и снова сэкономим несколько сотен миллионов, — заявил Хельме.

Он призвал эстонских дипломатов сосредоточиться на том, чтобы убедить лидеров западных стран положить конец конфликту на Украине. Хельме уверен, что если государство прекратит финансирование Украины, у него появятся средства на другие цели.

Если мы осуществим эти простые меры, у нас останутся деньги как на национальную оборону, так и на дальнейшее снижение налогов, — заключил политик.

Вместе с этим ранее правительство Норвегии объявило, что страна дополнительно направит $100 млн Украине для поддержки ее энергетического сектора. Отмечалось, что на сегодняшний день государство лишилось 50% мощностей энергетической инфраструктуры. Средства будут направлены на снабжение медучреждений в Харьковской области.