В Эстонии электричество назвали «предметом роскоши»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Кандидат на пост председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс заявил, что электричество в его стране стало «предметом роскоши». Об этом он заявил в эфире телерадиовещательной компании ERR.

Электричество не должно быть предметом роскоши, мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведенную в Эстонии, для наших граждан, — сказал политик.

Тоотс предложил «немедленно выйти» из энергообмена и наладить внутренние источники.

Цена на электроэнергию в Эстонии должна быть как минимум на один цент ниже, чем в Латвии и Финляндии, — считает политик.

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