В Эстонии рассказали о планах по сносу советских памятников Директор военного музея Эстонии Лилль анонсировал планы по сносу 11 советских памятников

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В Эстонии будут демонтированы еще 11 советских памятников, сообщил изданию ERR директор военного музея республики Хеллар Лилль. По его словам, Государственная канцелярия уже получила согласия на снос от собственников земельных участков, на которых установлены памятники. Конкретных сроков начала работ по демонтажу директор не назвал, но отметил, что они будут проводиться в течение 2023 года.

Мы еще общаемся с собственниками объектов. Возможно, с небольшой задержкой еще будут какие-то согласования. А потом <...> составим план работ и более точные договоренности с собственниками, когда эти работы начнутся, — сказал Лилль.

В частности, он пояснил, что Госканцелярии необходимо время на урегулирование некоторых спорных вопросов по демонтажу памятников с горсоветом Нарвы.

В ноябре в реестр подлежащих демонтажу объектов культурного наследия вошли 322 памятника и надгробия с советской символикой. Руководитель специальной рабочей группы правительства страны Аско Кивинук тогда указывал, что к демонтажу памятников эстонские власти «могут приступить сразу», а лежащие в могилах советские солдаты будут перезахоронены.

Ранее сообщалось, что в эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне, который являлся традиционным местом возложения цветов 9 Мая. Монумент снесли на основании экспертного решения Госканцелярии, а городские власти уведомили об этом за полчаса до демонтажа.