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Сербия и непризнанная Республика Косово достигли большого прогресса на переговорах по нормализации отношений, которые прошли 7 сентября в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении специального представителя Евросоюза Мирослава Лайчака.

Мы говорили об экономическом сотрудничестве, пропавших без вести и перемещённых лицах. Темы, которые были открыты на нашей последней встрече на высоком уровне. Рад объявить, что мы достигли полного прогресса в этих дискуссиях, — цитирует ТАСС заявление Лайчака.

Ранее США на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне потребовали от президента Сербии Александра Вучича признать независимость самопровозглашённого Косова. Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, на лидера республики «оказывается серьёзное давление».

В 2008 году парламент Косова провозгласил независимость. Государственное образование признали около ста стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и Россия её независимость не признаёт. Хашим Тачи является основателем «Освободительной армии Косова», в 2016 году он стал президентом. Сербия считает Автономный край Косово частью своей территории.

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич. По его мнению, источником антироссийской кампании в стране являются СМИ, приближённые к Сербской прогрессивной партии и Вучичу, писал NEWS.ru.