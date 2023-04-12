Российская армия получит комплекс «Робоснайпер» Армия России скоро получит первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В России успешно прошел заводские испытания дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», разработанный Конструкторским бюро интегрированных систем и «Лобаев Роботикс», передает РИА Новости. В ближайшее время система будет направлена на опытную эксплуатацию в боевые подразделения. Тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки пока не раскрываются.

«Робоснайпер» является развитием проекта «Антимайдан-Рубеж». Ранее основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что в рамках научно-исследовательской работы «Антимайдан-Рубеж» создавался роботизированный снайперский антидроновый комплекс, который мог бы использоваться против малоразмерных беспилотников, экономя на дорогостоящих ракетах.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России впервые получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». По его словам, эта система использует специальную смесь, способную выжигать укрепления и личный состав противника. Эксперт добавил, что «Солнцепек» хорошо зарекомендовал себя еще до начала СВО.