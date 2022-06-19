В ЕС заявили о незаконных методах борьбы Запада с Россией Экс-министр юстиции Кипра Йолитис: санкции ЕС в отношении РФ подрывают верховенство закона

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-министр юстиции Кипра Эмили Йолитис заявила, что западные страны, ведя экономическую войну в отношении России, нарушают принцип главенства закона. По ее словам, об этом говорят индивидуальные санкции против россиян и конфискация активов, сообщает издание CyprusMail.

Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка, — подчеркнула Йолитис.

Она указала на шестой пакет антироссийских санкций ЕС, в котором, по ее мнению, политики Европы буквально призывают бизнесменов и чиновников не выполнять обязательства перед Россией.

Шестой пакет — почти признание того, что мы зашли слишком далеко, — считает экс-министр.

Идея же о передаче Украине замороженных российских активов прямо нарушает одну из статей Устава ООН, что для международного порядка, считает Йолитис, «будет иметь последствия».

Ранее стало известно, что странам Евросоюза становится все труднее достичь единства по теме спецоперации РФ из-за последствий антироссийских санкций, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она признала, что новые ограничения против Москвы даются Брюсселю все труднее из-за возросшей инфляции в ЕС и роста цен, в том числе на энергоносители.