В ЕС заявили об ускорении шага к энергонезависимости из-за остановки СП Глава Евросовета: ЕС будет идти к энергетической независимости ускоренными шагами после остановки СП

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в Twitter о том, что страны Евросоюза будут идти к энергетической независимости ускоренными шагами после решения «Газпрома» прекратить поставки газа по «Северному потоку». Он отметил, что соответствующее решение российской компании не стало для Союза сюрпризом.

Шаг «Газпрома», к сожалению, не стал для нас сюрпризом. Факт использования газа в качестве оружия не изменит решимости Евросоюза. Мы будем ускорять наш путь по направлению к энергетической независимости. Наш долг — защищать наших граждан и поддерживать свободу Украины, — написал Мишель.

Накануне «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок. По итогам техобслуживания на компрессорной станции «Портовая» специалисты обнаружили поломки на газоперекачивающем агрегате Trent 60. В «Газпроме» пояснили, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода.

Ранее представитель немецкого концерна Siemens Energy сообщил, что в настоящее время не имеет контракта на проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток». Он пояснил, что компания готова к ним.