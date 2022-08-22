В ЕС заявили о более активной позиции по Карабаху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава делегации Евросоюза в Армении Андреа Викторин ответила на заявления российской стороны о прекращении совместной работы Запада с Москвой в рамках Минской группы ОБСЕ. В интервью агентству «Арменпресс» она указала на заинтересованность ЕС в мирном разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном. По словам Викторин, для решения важных вопросов, включая возвращение оставшихся пленных, поиск без вести пропавших людей и разминирования территории в Карабахе нужно «делать больше».

Действительно, мы (ЕС. — NEWS.ru) приветствуем все усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, и выступаем за всеобъемлющее урегулирование всех вопросов, связанных с конфликтом. Европейский союз решительно поддерживает и нынешние и будущие переговоры по мирным договорам и усилия по примирению пограничных вопросов, разблокированию коммуникаций в регионе, — заявила Викторин.

Дипломат подчеркнула, что с момента окончания второй карабахской войны в 2020 году в процесс мирного урегулирования конфликта были вовлечены высшие должностные лица ЕС, включая президента Евросовета Шарля Мишеля. Викторин подчеркнула, что Евросоюз полностью поддерживает продвижение дипломатического процесса под эгидой Минской группы для разрешения напряженности между Арменией и Азербайджаном.

Сейчас ЕС занял более активную позицию и играет заметную роль на самом высоком уровне посредством регулярных консультаций и визитов председателя Мишеля и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Он был здесь 13 и 14 июля. Так что мы находимся в постоянном контакте, лично участвует и Мишель, — отметила Викторин.

Диппредставитель подчеркнула, что усилия, предпринимаемые Евросоюзом, не рассчитаны «на конкуренцию с другими странами или против них».

В июне глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Минская группа ОБСЕ не обсуждалась в ходе переговоров, так как она прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции. Министры отметили, что поднимались темы по процессам постконфликтного урегулирования, базой для которых являются три трехсторонних заявления.