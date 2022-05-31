В ЕС отложили запрет на экспорт сырой нефти из России Экспорт сырой нефти из РФ в ЕС будет отложен на полгода

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Европейский союз перестанет закупать нефть из России через полгода, а нефтепродукты — через восемь месяцев, сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС. Также отмечается, что запреты коснутся только танкерных поставок и не затронут поставки по нефтепроводу «Дружба». 31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива.

Ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на шесть месяцев, по нефтепродуктам — на восемь месяцев. Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», — заявили в ЕК.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европейский союз решил снизить экспорт нефти из России к концу 2022 года на 92%.

Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС. Его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.

В ЕС планировали постепенно отказаться от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023-го. Однако страны ЕС никак не могли согласовать новые санкционные меры против России, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из РФ.