В ЕС заявили, что отношения с РФ не ограничиваются ситуацией с Навальным

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Отношения Брюсселя и Москвы не сводятся лишь к ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, есть и другие важные вопросы взаимодействия ЕС с Россией, считает официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

В октябре прошлого года на Совете МИД Евросоюза его члены обсуждали отношения с Россией. Эти отношения строятся на пяти основных принципах, которые были установлены в 2016 году. <...> В октябре было сказано, что отношения с Россией нельзя сводить к ситуации с Навальным, поскольку есть и другие вопросы, как Украина, Минские соглашения. Всё это принимается во внимание странами — членами ЕС, — цитирует РИА Новости официального представителя Брюсселя.

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, планируют ли страны ЕС расширить санкции в отношении РФ после задержания Алексея Навального в аэропорту Шереметьево, подчеркнув, что тема санкций — это конфиденциальный вопрос до тех пор, пока Совет ЕС не примет официального решения.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Латвии, Литвы и Эстонии обратились к ЕС с требованием ввести новые санкции в отношении Москвы после задержания Навального на российской границе в Шереметьево.

17 января оппозиционера Алексея Навального, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.

Во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».