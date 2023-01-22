В ЕС заявили, что избавились от энергетической зависимости от России Боррель: Евросоюз избавился от энергетической зависимости от России

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Европейский союз сумел избавиться от энергетической зависимости от России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете El Diario. По его мнению, Европа прошла напряженную фазу роста цен на энергоносители, а существующее напряжение на рынке не связано с ситуацией на Украине.

Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами, — сказал Боррель.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель пожаловался, что с каждым разом принятие новых санкций в отношении России сложнее. По его словам, чем дальше, тем больше возникает споров вокруг новых ограничений. Тем не менее, несмотря на сложности, ЕС продолжит рассматривать новые пакеты ограничений.

Глава крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал сообщил, что в 2023 году на территории Европы сохранится дефицит газа. Он подчеркнул, что цены на рынке, вероятно, будут сильно колебаться. Опедал также отметил, что сейчас в Европе тепло, что влияет на стоимость топлива.