В ЕС заговорили об увеличении военных заказов Глава Европейского совета Мишель: ЕС должен удвоить военные заказы к 2030 году

Фото: Bernhard Classen/imagebroker.com/Global Look Press

Страны — члены Евросоюза должны удвоить военные заказы у европейской военной промышленности к 2030 году, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель для портала Euractiv. По его словам, это нужно сделать ради того, чтобы «готовиться к войне, желая мира».

Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объем военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям. Многолетние контракты также мотивируют их на расширение производства оружия, — сказал Мишель.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Евросоюза вряд ли договорятся об отправке войск на Украину. По его словам, ранее в объединении не могли достичь согласия по менее важным темам. Литва же готова «рассмотреть все варианты» и войти в любую коалицию, которая поможет Украине победить, заверил политик.

До этого аналитик Салем Алкетби рассказал, что европейские лидеры могли в узком кругу обсуждать отправку войск стран Запада на Украину на фоне растущей вероятности поражения ВСУ. По его словам, заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного ввода войск в зону СВО могло оказаться преднамеренной утечкой в попытке «прощупать пульс» или оказать давление на США с целью ускорить выделение помощи Киеву из опасения втянуть в прямую конфронтацию с Россией своих европейских союзников.