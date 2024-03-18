Страны — члены Евросоюза должны удвоить военные заказы у европейской военной промышленности к 2030 году, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель для портала Euractiv. По его словам, это нужно сделать ради того, чтобы «готовиться к войне, желая мира».

Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объем военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям. Многолетние контракты также мотивируют их на расширение производства оружия, сказал Мишель.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Евросоюза вряд ли договорятся об отправке войск на Украину. По его словам, ранее в объединении не могли достичь согласия по менее важным темам. Литва же готова «рассмотреть все варианты» и войти в любую коалицию, которая поможет Украине победить, заверил политик.

До этого аналитик Салем Алкетби рассказал, что европейские лидеры могли в узком кругу обсуждать отправку войск стран Запада на Украину на фоне растущей вероятности поражения ВСУ. По его словам, заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного ввода войск в зону СВО могло оказаться преднамеренной утечкой в попытке «прощупать пульс» или оказать давление на США с целью ускорить выделение помощи Киеву из опасения втянуть в прямую конфронтацию с Россией своих европейских союзников.

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