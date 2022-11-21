В ЕС выступили за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию Боррель выступил за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступает за расширение сотрудничества со странами Средней Азии. По его словам, этому могут поспособствовать в том числе, транспортные коридоры, которые следует строить в обход России, сообщает РИА Новости.

Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России, — цитирует агентство Борреля.

Дипломат, вернувшийся из поездки по Центральной Азии, пояснил, что имеет в виду Транскаспийский транспортный маршрут, о развитии которого он говорил с властями Казахстана.

Боррель добавил, что в регионе видят в Евросоюзе подходящего партнера. В некоторых странах проводятся различные реформы и в ЕС заинтересованы в том, чтобы воспользоваться данными переменами, уточнил дипломат.

Ранее Жозеп Боррель заявил,что министры иностранных дел стран Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России. По его словам, в данный момент руководители дипломатических ведомств прорабатывают новые ограничения на техническом уровне: ведутся консультации и обсуждения с юридическими службами.