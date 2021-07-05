В Европе выступили против закона о шампанском

Еврокомиссия выступает против российского закона о шампанском, так как поправки могут ударить по поставщикам вин. Об этом сообщила представитель ЕК, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что в Европе знают о принятых поправках в закон, и подчеркнула, что соответствующие меры ещё не приняты, потому что у Еврокомиссии не было времени глубоко изучить документ.

Мы сделаем всё необходимое, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги, — подытожила представитель ЕК.

Ранее стало известно, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy приостанавливает отгрузку некоторой своей продукции. Это сделано из-за вступления в силу закона, запрещающего использовать иностранным производителям слово «шампанское» при торговле в России. Теперь так называть соответствующую продукцию могут только отечественные производители. В Союзе виноделов назвали действия Moet Hennessy шантажом.