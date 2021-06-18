В ЕС выразили сожаление в связи с выходом России из ДОН

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Представители Евросоюза выразили сожаление в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое было распространено в пятницу, 18 июня. Сведения передаёт ТАСС.

Прежде государства, входящие в НАТО, заявили, что сожалеют о выходе России из ДОН. В ЕС, в свою очередь, отметили, что принятое в Москве решение окажет пагубное воздействие на глобальную архитектуру контроля над вооружениями.

Следующая Конференция государств-участников станет важным моментом для обсуждения дальнейших действий после этого выхода. Евросоюз изучит последствия, которые это решение может иметь для его собственной безопасности и безопасности наших партнёров, — говорится в заявлении Евросоюза.

Договор по открытому небу был учреждён в 1992 году. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.

Ранее стало известно, что Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Россия уведомила всех участников о своём решении покинуть договор спустя шесть месяцев после направления уведомления. Также об этом проинформированы и государства — депозитарии ДОН. Им нужно будет созвать конференцию участников ДОН для обсуждения последствий выхода России.