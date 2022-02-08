В ЕС усомнились в том, что Россия может прекратить поставки газа в Европу

Европейский союз сомневается, что Россия готова полностью перестать поставлять газ в Европу, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в США, которую транслировала пресс-служба внешнеполитической службы ЕС. Однако он не исключил того, что поставки могут сократиться в случае введения санкций против Москвы.

Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу. Но мы не исключаем сокращения поставок, для этого мы ведём переговоры с партнёрами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром, — сказал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что ЕС надеется избежать введения против России «болезненных» санкций, хотя имеет для этого все инструменты. Глава дипломатии добавил, что при этом западные страны «никому не угрожают», а только лишь доводят до понимания последствия «определённых действий». Боррель пояснил, что это лишь часть «дипломатических переговоров», которые направлены на предупреждение «агрессии» против Украины.

Также Боррель сообщал, что цены на газ в Европе почти в десять раз выше, чем год назад. По словам представителя ЕС, цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне. Он добавил, что Европе нужно работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. Он также отметил, что энергетический совет ЕС — США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте.