В ЕС вступил в силу полный запрет на импорт российского угля

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Полный запрет на импорт российского угля вступил в силу в ЕС, согласно пятому пакету санкций, принятому в апреле. Срок действия отсрочки для исполнения контрактов по указанным действиям истёк 10 августа, напоминают «Известия».

В дополнительных мерах антироссийского давления от 8 апреля говорится о целесообразности ограничения экспорта авиатоплива, других российских товаров, а также о дополнительных ограничениях, в частности на уголь и другие ископаемые виды топлива.

Одной из дополнительных статей ограничения является запрет на сделки по покупке, импорту или транспортировке в ЕС угля и других твёрдых ископаемых видов топлива до 10 августа 2022 года. То есть другие контракты, заключённые до 9 апреля — время принятия пятого пакета санкций — могут быть исполнены.

Импорт российского угля, по данным Совета Евросоюза, достигал €8 млрд в год. На данный момент Россия по экспорту угля занимает третье место в мире, на первом находится Австралия, на втором — Индонезия. Доля стран ЕС в общем экспорте российского угля в прошлом году составила 21,8%, в 2020 году — 22% от всего экспорта.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что спрос на отечественное горючее скорее всего обеспечат Индия, Китай и Турция. Он отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком этого ресурса в Евросоюз.