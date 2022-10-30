В ЕС встревожились из-за всплеска поставок молокоотсосов в Россию Bloomberg: в ЕС обеспокоены всплеском поставок бытовой техники в РФ из Армении и Казахстана

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В Евросоюзе обеспокоились всплеском поставок бытовой техники в Россию из соседних стран, таких как Армения и Казахстан, сообщает Bloomberg. В Европе полагают, что запчасти этого оборудования могут использоваться в военных целях. По подсчетам агентства, поставки стиральных машин из ЕС в Армению в 2022 году оказались выше, чем за два предыдущих года. При этом уровень рождаемости снизился в стране на 4,3%. Казахстан, в свою очередь, увеличил импорт молокоотсосов из Европы в первой половине 2022-го на 633%, хотя уровень рождаемости в стране за тот же период упал на 8,4%.

В агентстве отмечают, что большая часть техники, приобретенной Арменией и Казахстаном, отправляется в Россию. С января по август 2022 года в Казахстан также привезли холодильники на $21,4 млн, что более чем в три раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года.

Ранее Главное таможенное управление КНР опубликовало данные по товарообороту России и Китая за девять месяцев 2022 года. По итогам первых трех кварталов он вырос на 32,5%, сумма составила $136,089 млрд.

Китай за девять месяцев ввез в Россию товаров на $52,244 млрд, что превышает показатели за аналогичный период 2021 года на 10,3%. Российские поставки в Китай за этот же период увеличились на 51,6%, составив $83,845 млрд.