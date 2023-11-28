В ЕС ужесточат наказание за организацию нелегальной миграции Фон дер Ляйен: ЕС обновит законодательство в сфере миграции

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Евросоюз намерен ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Запись своего выступления глава ЕК опубликовала на странице в Twitter (X). По ее словам, для этих целей планируется создать Глобальный альянс против контрабанды людей.

Мы здесь, чтобы создать Глобальный альянс против контрабанды людей. Мы здесь, чтобы бороться с этим преступным бизнесом, — заявила глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, ЕС пересмотрит законодательство в сфере миграции, применит Протокол против незаконного ввоза мигрантов и модернизирует центр по борьбе с их контрабандой. Также блок намерен активизировать сотрудничество со странами-партнерами «для решения этой проблемы во всем мире».

Европа возобновила обсуждение вопроса миграционного кризиса на фоне обострения ситуации на границе России и Финляндии. С 25 ноября там остается открытым только один пункт пропуска — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта» в Мурманской области). Остальные пункты пропуска были закрыты ранее согласно решению финского премьера Петтери Орпо.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия закрытием КПП на границе с Россией огородила себя от мирового большинства. Дипломат также отметила, что финские власти, желая подпортить отношения с Москвой, ударили по собственным же гражданам.