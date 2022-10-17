В ЕС утвердили создание миссии для обучения украинских военных

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Вооружённые силы Украины

Главы МИД стран Евросоюза утвердили создание миссии для обучения в Европе украинских военных (EUMAM Ukraine), говорится в распространенном заявлении Совета Европы. Командующим миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан. Также европейские чиновники договорились выделить Украине новый транш военной помощи на €500 млн.

Миссия ЕС по оказанию военной помощи будет обучать Вооруженные силы Украины, чтобы они могли продолжать свою мужественную борьбу. EUMAM — это не просто учебная миссия, это явное доказательство того, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

EUMAM Ukraine будет работать на территории стран — членов ЕС. Оперативный штаб миссии расположится в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Первоначальный срок работы миссии — два года. Финансовая базовая сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что ВСУ необходимо еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Украинский лидер Владимир Зеленский жаловался на нехватку такого оружия, отмечая, что ВСУ располагают только 10% необходимого числа систем ПВО.

На прошлой неделе Германия передала Киеву первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM. Еще три единицы такой боевой техники ВСУ должны получить от Берлина в следующем году.