В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

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Послы ЕС утвердили шестой по счету пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС в Брюсселе. Новый пакет предусматривает введение частично отложенного нефтяного эмбарго и запрет на поставки российской нефти морским путем.

Есть решение послов. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу, — сообщил источник.

Помимо этого, три российских банка, включая Сбербанк, будут отключены от SWIFT, а еще трем медиаорганизациям запретят работать на территории ЕС.

31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива. Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС, его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.

В ЕС планировали постепенно отказаться от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023-го. Однако страны ЕС никак не могли согласовать новые санкционные меры против России, в частности из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из РФ.