В ЕС условились, сколько отдадут Украине из доходов от активов РФ Шольц: Киев получит на вооружение 90% доходов от замороженных активов РФ

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Олаф Шольц

Во время визита в Латвию канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ЕС договорились отдавать Украине на закупку оружия 90% доходов от замороженных в Европе активов России. По его словам, сумма достигнет нескольких миллиардов ежегодно.

При этом с Киева не потребуют обязательств закупать оружие только в Европе, добавил канцлер ФРГ. Шольц вновь заверил собравшихся на встрече с главами правительств стран Прибалтики, что Берлин будет поддерживать Киев так долго, сколько потребуется и «в большом объеме».

Евросоюз может предоставить Украине первый транш из доходов от замороженных российских активов до конца 2024 года, заявила на днях представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова. По ее оценкам, речь идет о сумме в размере €3 млрд. Матернова отметила, что в Евросоюзе уже обсуждают такую возможность. По ее данным, страны сообщества ведут учет поступлений от замороженных российских активов.

Газета Politico писала, что представители стран Евросоюза могут не достичь соглашения по использованию доходов от конфискации замороженных российских активов на заседании 8 мая, как планировалось ранее. По ее информации, причина в том, что председательствующая в Совете ЕС Бельгия хочет обложить доходы от активов корпоративным налогом в размере 25%.