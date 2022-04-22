В ЕС согласовали закон об оборотном штрафе для интернет-гигантов из США

Крупные онлайн-платформы, куда входят Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), Google и Twitter, обязаны будут приложить значительные усилия для борьбы с незаконным контентом. Иначе они столкнутся с штрафам миллиарды евро, так как вступил в силу новый режим регулирования Европейского союза, сообщает The Guardian.

В ЕС прошёл согласование широкомасштабный Закон о цифровых услугах (DSA). В его рамках американские интернет-гиганты могут получить штраф на сумму до шести процентов от их глобального оборота в связи с нарушением правил размещения контента, они вступят в силу в 2024 году. Новый закон входит в план главы антимонопольного ведомства Евросоюза Маргарет Вестагер по обузданию крупных интернет-компаний США.

Закон о цифровых услугах обеспечит уверенность в том, что то, что незаконно в офлайне, также будет рассматриваться как незаконное в онлайне — не как лозунг, а как реальность, — заключила она.

В числе новых правил — запрет рекламы, направленной на детей, а также основанной на чувствительных темах религии, пола, расы и политических взглядов. Также правительствам стран ЕС будет разрешено требовать удаления незаконного контента, если он пропагандирует терроризм, сексуальное насилие над детьми, разжигание ненависти и коммерческое мошенничество.

Ранее Роскомнадзор объявил о принятии мер понуждения в отношении Google LLC за несоблюдение российского законодательства. В частности, речь идёт о мерах экономического и информационного характера. Теперь IT-компания и её поисковые системы должны будут информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Кроме того, РКН запрещает компании Google LLC рекламировать себя и свои услуги.