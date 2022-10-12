В ЕС согласовали тренировки солдат ВСУ в странах Европы

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Послы стран ЕС согласовали проведение обучающей миссии для украинских военнослужащих на территории стран — членов сообщества, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники. Предполагается, что соглашение будет окончательно одобрено главами МИД 17 октября.

По данным агентства, только на начальных этапах миссии обучение пройдут 15 тысяч военнослужащих ВСУ. Финансироваться она будет из из средств Европейского фонда мира (EPF). В рамках миссии в каждой стране-организаторе будут созданы учебные центры и штаб-квартиры. В Германии и Польше заявили, что готовы уже сейчас приступить к их организации.

О планах ЕС по обучению украинских военных в рамках «Миссии военной помощи Европейского союза» (EUMAM) стало известно в начале октября. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тогда заявлял, что окончательное решение должно быть принято к середине месяца.

СМИ сообщали, что среди дипломатов возникли разногласия по поводу планирования миссии. В частности, Варшава предлагала создать центральный тренировочный лагерь на территории Польши. В Берлине высказались против, отмечая, что это займет слишком много времени.