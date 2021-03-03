В ЕС согласовали новые санкции в отношении РФ из-за Украины

https://static.news.ru/photo/0f09ae6e-7c0c-11eb-827a-96000091f725_660.jpg Виктор Янукович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Совете постоянных представителей стран ЕС согласовали новые санкции в отношении ряда россиян и украинцев из-за ситуации в республике. Ограничительные меры будут действовать в течение следующих шести месяцев. Об этом стало известно в среду, 3 марта.

Санкции против граждан РФ в настоящий момент находятся на стадии оформления. Россияне обвиняются Евросоюзом в «подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Кроме того, в список вошли и несколько бывших украинских чиновников. В частности, речь идёт о бывшем президенте страны Викторе Януковиче, пишет , ссылаясь на источники, РИА Новости.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что ограничительные меры против россиян будут в силе до тех пор, пока не реализуются Минские соглашения. Первые индивидуальные санкции были введены в 2014 году.

Конфликт на востоке Украины длится более шести лет. В апреле 2014 года власти страны начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский понадеялся, что Евросоюз продолжит усиливать давление на российскую сторону из-за конфликта в Донбассе. По его словам, страна намерена достигнуть мира на своей территории исключительно «политико-дипломатическим путём».