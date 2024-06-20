В ЕС согласовали новые антироссийские санкции Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Постоянные представители стран — членов ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, сообщило председательство Бельгии в соцсети Х. В качестве повода для новых рестрикций называется ситуация на Украине.

Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, список рестрикций предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений. Также утверждается, что закрывается возможность их обхода.

Ранее журналист немецкого издания Frankfutrter Rundschau Сорен Кемнаде заявил, что реакция зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на антироссийские санкции разозлила лидеров Запада. Кроме того, в комментариях к статье жители Германии также пришли в негодование, назвав Медведева «проснувшимся бесом».

До этого на учредительном заседании движения «За свободу наций!» Медведев заявил, что Россия намерена подсчитать ущерб, полученный от санкций Запада. По его словам, Москва в дальнейшем предъявит счет.

Также сообщалось, что страны ЕС планируют утвердить новые санкции против России к встрече глав МИД стран сообщества 24 июня. Известно, что в черный список войдут более 20 физических лиц, а также 22 юридических лица. В их числе оказалась и российская исполнительница Полина Гагарина.