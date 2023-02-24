В ЕС снова не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций Reuters: послы стран ЕС вновь не согласовали десятый пакет санкций в отношении России

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В пятницу, 24 февраля, послы стран — членов Евросоюза в третий раз не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России. Ограничения должны были вступить в силу в этот же день. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию дипломатов. По их данным, пакет заблокировала Польша.

Как поясняет агентство, представители Варшавы заявили, что ряд исключений для поставок в Евросоюз российского каучука делает предлагаемые меры неэффективными. Данные исключения были приняты по инициативе Италии.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что разногласия участников процесса носят частный характер, при этом все страны Евросоюза согласны с тем, что «десятый пакет должен вступить в силу 24 февраля».

Новый пакет предполагает занесение в черный список 62 человек и 28 организаций, в том числе трех банков — Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка. Также санкции предполагались в отношении Фонда национального благосостояния, медиагрупп «Патриот» и «Россия сегодня», «Общероссийского народного фронта».

Также Евросоюз намеревался в рамках новых ограничений заблокировать вещание арабских служб RT и «Спутника».

Ранее Министерство финансов США ввело ограничительные меры против 22 физлиц и 83 юрлиц из России. Рестрикции коснулись оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора и сферы электроники. Санкции Минфина стали частью пакета рестрикций США против России. Министерство торговли США внесло в черный список еще 76 организаций из РФ. В перечень включили в том числе фонд «Сколково» и «Сколтех».