В ЕС считают, что производство «Спутника V» не изменит ситуацию в Европе

https://static.news.ru/photo/b06d45a6-8fbf-11eb-aed8-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Производство российской вакцины «Спутник V» в Европе не изменит ситуацию с коронавирусной инфекцией в странах Евросоюза. Как пояснил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, после апробации препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) производство займёт около года — это слишком длительный срок.

Я испытываю большое уважение к российским учёным, и у меня поэтому нет никаких оснований сомневаться в их вакцине. Но моя задача как еврокомиссара состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество доз вакцины, — цитирует Бретона ТАСС.

Политик отметил, что если «Спутник V» пройдёт апробацию в ближайшие недели или месяцы, то необходимо найти способ производства препарата в Европе и на создание вакцины в странах ЕС уйдёт порядка года. Бретон не видит в этом ничего критичного, однако, по его словам, проблем это не решит.

Как ранее писал NEWS.ru, «Спутник V» могут допустить на рынок ЕС через шесть — восемь недель. Об этом рассказал представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Вольф-Дитер Людвиг.