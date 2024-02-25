В ЕС считают, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы Боррель: в ближайшее месяцы исход конфликта на Украине станет ясен

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Исход конфликта на Украине может стать ясен в ближайшие месяцы, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País. В связи с этим политик призвал оказывать Киеву больше помощи, чтобы он продолжал «сопротивляться».

Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее. В ближайшие месяцы может решиться [исход] войны. Сопротивляться — это значит побеждать, — заявил Боррель.

Вместе с тем глава Евродипломатии рассказал о «страхе европейцев», которые обеспокоены передачей вопроса их обороны субподряду США. Европу он назвал «стареющим континентом в молодом мире». Этим Боррель объяснил страх граждан стран Евросоюза.

Ранее политик уже заявлял, что ситуация на поле боя на Украине может быть решена за три месяца. По мнению чиновника, необходимо не ждать европейских выборов и не прикрываться другими причинами, а усилить военные поставки Украине. Боррель уверен, что ситуация на поле боя развивалась бы иначе, если бы блок вел себя решительнее в данном вопросе.