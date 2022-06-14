В ЕС рекомендовали не давать Украине ложных надежд Премьер Португалии Кошта призвал не устраивать дебаты по поводу статуса кандидата Украины в ЕС

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Евросоюз должен сконцентрироваться на поддержке Украины, а не на дебатах о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в интервью Financial Times. По его мнению, сам факт обсуждения этого вопроса может дать стране «ложную надежду, сменившуюся затем горьким разочарованием».

Самая лучшая поддержка, которую Евросоюз может оказать Украине — это оставаться едиными. Самое лучшее, что мы можем предложить — европейское единство, — констатировал Кошта.

Политик напомнил, что статус кандидата — лишь начало пути к полноценному членству в ЕС, который может длиться годами. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день у Украины есть проблемы гораздо важнее, требующие немедленных действий. Тем более, по его словам, дискуссии на тему статуса Киева могут посеять нежелательный раздор между действующими членами Евросоюза.

13 июня европейские комиссары начали обсуждать вопрос о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Украине, а также Молдавии и Грузии. Само решение по данному вопросу примут главы государств и правительств Евросоюза, которые соберутся на саммит в Брюсселе 23–24 июня. Они рассмотрят рекомендации Еврокомиссии.