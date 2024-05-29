В ЕС рассмотрели иск белорусского «Белавиа» по отмене санкций Суд ЕС оставил в силе санкции против «Белавиа» после посадки борта Ryanair

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Европейский суд оставил в силе санкции против авиакомпании «Белавиа» из Белоруссии, отклонив ее иск против Совета ЕС, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда. Также в постановлении указано, что компания должна оплатить все издержки инстанции, вызванные рассмотрением дела.

Иск отклонен. Истец [«Белавиа»] должен оплатить свои судебные издержки и издержки Совета ЕС, — указано в сообщении.

Речь идет об ограничениях, введенных против авиакомпании после инцидента в 2021 году, когда в Минске был посажен борт Ryanair. На борту лайнера находился Роман Протасевич, ранее занимавший пост главного редактора Telegram-канала Nexta. Последний поддерживал массовые беспорядки, которые охватили Белоруссию в 2020 году. В рамках ограничений самолеты белорусского оператора не могут осуществлять посадку в европейских аэропортах.

Ранее стало известно о решении МВД Белоруссии исключить Романа Протасевича из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности. До этого, летом 2023 года, КГБ Белоруссии убрал Протасевича из списка лиц, причастных к террористической деятельности. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы, но вскоре его помиловал президент республики Александр Лукашенко.