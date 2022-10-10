В ЕС рассказали, почему не комментируют подрыв Крымского моста Стано: ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту из-за недостатка информации

Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Евросоюз отказывается от комментариев по теракту на Крымском мосту, так как на сегодняшний день не обладает достаточной информацией и не доверяет результатам расследования российской стороны, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, которые приводит РИА Новости, заявления РФ об инциденте «не могут считаться заслуживающими доверия», а потому не могут быть оценены Европой.

Керченский мост был построен незаконно, так как он соединил украинскую территорию и Россию без соответствующего одобрения законных украинских властей. Мы не имеем возможности выяснить, что произошло в субботу на мосту, что было причиной взрыва, — сказал Стано.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли.

Позднее СМИ сообщили, что груз со взрывчаткой, которую, предположительно, использовали для теракта на Крымском мосту, привезли в Россию на машине с грузинскими номерами. Содержимое фуры было растаможено на территории Армении.