В ЕС рассказали о планах строительства газопровода между Испанией и Италией

Строительство газопровода / Фото Shutterstock

В Европейской комиссии могут рассмотреть возможность строительства газопровода между испанским городом Барселоной и итальянским Ливорно через Средиземное море, сообщает газета El País. По предварительным планам, длина газопровода составит 700 километров. На возведение проекта потребуется €2,5–3 млрд, а его реализация займёт один-два года. Отмечается, что на территории Испании находится шесть действующих заводов по регазификации — больше всего в Европе, однако страна плохо связана с остальной частью континента.

В разгар энергетического кризиса ЕК впервые напрямую заговорила о возможности сделать ставку на газопровод, соединяющий Пиренейский полуостров с Италией по дну Средиземного моря, — пишет издание.

Ранее чешский журналист Ян Махачек заявил, что Евросоюз согласился на обход собственных санкций, покупая у России газ за рубли. Он напомнил, что ограничения в отношении РФ вводились с большой помпой, Брюссель ещё совсем недавно отвергал российские условия оплаты газа. Теперь же на них согласились почти все европейские страны.

Турецкий экономист Эрдал Карагель, в свою очередь, заявил, что в странах Европы произошёл раскол из-за вопросов поставок газа из России и энергозависимости от страны. В своей статье он написал, что зависимость континента от российского газа составляет 40%, но каждая страна отличается по этому показателю. Так, например, Италия приобретает более 50% природного газа у Москвы, а Франция всего 25%.