В ЕС рассказали о планах по усилению санкций в отношении России

Евросоюз намерен закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей из РФ в целях усиления санкций. Соответствующее решение может быть принято в ходе совета глав МИД сообщества 21 марта. Об этом заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар, его слова приводит РИА Новости.

Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей, — сказал министр.

Он отметил, что ситуация на Украине и российская спецоперация станут главными темами совета. Логар также добавил, что Евросоюзу следует направить своего полномочного представителя в Киев, чтобы продемонстрировать своё доверие и перспективы вступления Украины в сообщество.

В Евросоюзе в настоящее время разрабатывается очередной, пятый по счёту пакет антироссийских санкций. В числе прочих мер он предусматривает введение нефтяного эмбарго. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобный шаг приведёт к серьёзному кризису, от которого пострадают и в Европе.