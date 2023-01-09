В ЕС рассказали о планах начать переговоры с Россией о поставках газа Депутат ЕП Мариани: переговоры по поставкам газа из России начнутся в ближайшие месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие месяцы Евросоюз может начать переговоры по возобновлению поставок российского газа, рассказал в интервью «Известиям» депутат Европарламента Тьерри Мариани. Таким образом он прокомментировал возможность обсуждения восстановления поставок по газопроводу «Северный поток» на фоне энергокризиса в Европе.

Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев, — сказал парламентарий.

Мариани отметил, что лидеры стане ЕС опасаются вызвать недовольство США или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В то же врем я они понимают, что стратегия относительного избегания контактов с Россией невозможна в долгосрочной перспективе. Сжиженный природный газ дорог, а имеющиеся на сегодняшний день альтернативы неэффективны.

Депутат добавил, что Россия остается соседом ЕС, поэтому в долгосрочной перспективе сообществу следует восстановить отношения с Москвой.

В декабре зарубежные СМИ писали, что Россия может вновь стать главным поставщиком газа в страны ЕС. В частности, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал «исторически невежественной и геополитически неправильной» перспективу остаться без российского газа.