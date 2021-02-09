В ЕС рассказали о «ложных» заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова

https://static.news.ru/photo/35a972d2-6ae3-11eb-93d3-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем являются ложными. Об этом заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано.

Лавров, выступая перед журналистами 5 февраля, высказался о возможных санкциях против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Министр подчеркнул, что Евросоюз всё чаще безосновательно идёт на односторонние ограничения. Также руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил о высылке из РФ дипломатов от Германии, Швеции и Польши, которые присутствовали на акциях в поддержку Навального. По словам Лаврова, сотрудники дипмиссий были выдворены из-за активности, которая несовместима с их дипломатическими обязанностями.

Комментируя возможные санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным, Лавров заявил, что Россия «привыкла к тому, что Евросоюз всё чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания».

По словам Стано, на обеде, состоявшемся после пресс-конференции, Лавров сообщил Боррелю о высылке дипломатов от Швеции, Польши и Германии, присутствовавших на акции в поддержку Навального. Боррель осудил это решение и отверг заявления российской стороны о том, что «дипломаты были выдворены из-за активности, несовместимой с их дипломатическими обязанностями, что является абсолютной неправдой», добавил его представитель.

Российская сторона, к сожалению, воспользовалась этой пресс-конференцией для того, чтобы повторить все путаные факты и ложные представления о Европейском Союзе, которые циркулируют во всех прокремлёвских или принадлежащих Кремлю СМИ. <...> К сожалению, ответ, который мы увидели от Москвы в виде очень плохо поставленной пресс-конференции, а также в виде высылки европейских дипломатов, а также в виде продолжающегося преследование Алексея Навального, — очевидно, Россия дала понять, что желает двигаться в ином направлении, — приводит слова Петера Стано «Дождь».

Политик подчеркнул, что Россия пытается представить ЕС как сторону, проводящую политику двойных стандартов. Но, по словам Стано, это попытка сравнить несравнимые вещи, когда речь идёт о жестокости полиции и правовых процедурах, а также о попытках отвлечь внимание от источника проблемы. Представитель ЕС убеждён, что Россия не выполняет международные обязательства и при этом обращается со своими гражданами в нарушение обязательств. При этом Россия, считает дипломат, остаётся частью Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии предоставили блогеру Алексею Навальному доступ к архивам, касающимся президента РФ Владимира Путина, для подготовки двухчасового фильма о «дворце» в Геленджике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сделать фильм было бы невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ и, скорее всего, со спецслужбами.

Лавров добавил, что Москва направила Берлину запрос, как Навальный получил доступ к архивам, касающимся президента России. По его словам, в ФРГ подтвердили, что доступ к материалам был действительно предоставлен.