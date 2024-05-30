В ЕС рассказали, на какой товар из РФ и Белоруссии увеличат пошлины Глава МИД Бельгии: в ЕС утвердят решение о пошлинах на импорт из РФ и Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Европейского союза в четверг, 30 мая, собирается утвердить решение об увеличении пошлин на зерно, ввозимое из России и Белоруссии, заявила журналистам министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед заседанием министров ЕС. По ее словам, это решение призвано усилить солидарность Евросоюза с Украиной, передает РИА Новости.

Мы официально утвердим решение об увеличении таможенных сборов на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной, — сказала Лялиб.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз намерен не допустить представителей Венгрии к высоким министерским постам в Еврокомиссии, наказав тем самым ее премьер-министра Виктора Орбана за «теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что лидеры сообщества «устали от постоянного обструкционизма премьера в отношении Украины» и сопротивления оказанию ей помощи.

До этого министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14-й пакет европейских санкций в отношении России в его нынешнем виде. По его словам, пакет противоречит венгерским интересам в области энергетики.