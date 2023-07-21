В ЕС рассказали, что Германия не дает изъять российские активы Советник премьера Нидерландов ван Леувен заявил о неготовности ЕС передать замороженные российские активы Украине

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Страны Евросоюза не готовы изъять замороженные российские активы для передачи на восстановление Украины, заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам Джеффри ван Леувен в ходе форуме по безопасности в институте Аспена (Колорадо, США). Он отметил, что наибольшие возражения высказывает Германия. По его словам, для передачи активов Украине нужны законные юридические основания.

Мы еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, — сказал ван Леувен.

До этого представители G7 отмечали, что российские активы в юрисдикциях стран организации будут разморожены только после того, как Москва возместит Киеву ущерб. Авторы инициативы также согласились заняться разработкой соответствующего механизма.

При этом подчеркивается, что механизм возмещения ущерба необходимо проработать на международном уровне, и страны G7 готовы заняться изучением вариантов соответствующих инструментов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в целесообразности предоставления Украине гарантий безопасности со стороны G7. По его словам, такое решение чревато негативными последствиями для Европы, ведь речь может идти о посягательстве на безопасность России.