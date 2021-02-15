В ЕС рассчитывают привить от коронавируса всех желающих к концу августа

https://static.news.ru/photo/0e5da6e6-6f6e-11eb-838b-96000091f725_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Евросоюза рассчитывают, что уже до конца августа 2021 года удастся сделать прививку от коронавируса всем желающим жителям стран ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Наша цель состоит в том, чтобы до конца лета вакцинировать всех, кто этого захочет. И мы надеемся, что в Европе желающих будет как можно больше, — приводит РИА Новости слова члена Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что власти европейских стран приложат максимум усилий для завершения массовой вакцинации населения к концу лета.

При этом Бретон отметил, что на сегодняшний день на территории ЕС одобрено использование трёх вакцин от COVID-19 — препаратов Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Ожидается, что в скором времени на европейский рынок могут допустить ещё несколько вакцин от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон надеется на интеграцию вакцин из РФ и КНР от нового коронавируса в международный механизм борьбы с пандемией. По его словам, надо только дождаться регистрации препаратов Всемирной организацией здравоохранения.