В ЕС раскрыли судьбу замороженных российских активов Reuters: Киев вряд ли получит замороженные активы России в ближайшее время

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

На предстоящей неделе Европейский Союз (ЕС) предполагает утвердить законопроект о расходовании российских активов, ранее замороженных в связи с санкциями, передает Reuters. Ожидается, что Украина пока не получит эти средства из-за возникших сомнений у глав Франции, Германии и Бельгии.

Предположительно, законопроект будет представлен 12 декабря, за два дня до саммита лидеров 27 стран Евросоюза. На этой встрече должны будут обсуждаться вопросы материальной и военной поддержки Украины, а также ее заявка на членство в ЕС.

Тем не менее, имеющиеся разногласия между государствами Евросоюза серьезно ослабляют вероятность достижения соглашения, которое могло бы помочь Украине в конфликте с Россией, считают источники агентства. Представитель Министерства иностранных дел Германии отметил, что в настоящее время заморожены активы на сумму около €28 млрд, включая €207 млрд российского Центрального банка.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов способно привести к дестабилизации мировой финансовой системы. По его словам, конфискация принадлежащих России активов и их последующая передача Украине — юридически сложный шаг, который станет причиной оттока капитала и ухода иностранных инвесторов.