В ЕС раскрыли причину нехватки боеприпасов для ВСУ Боррель: Евросоюзу не хватает денег на производство боеприпасов для ВСУ

Фото: МО Украины

Евросоюз не испытывает проблем с мощностями для производства боеприпасов для украинской армии, однако европейскому объединению не хватает финансирования, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что конфликт на Украине мог бы развиваться иначе, если бы Евросоюз быстрее принимал решения о поставках новых видов вооружений Киеву.

У нас нет проблем с мощностями для производства снарядов. Чего нам не хватает, это финансирования. Со стороны промышленности мы слышим: у нас есть мощности, нам нужны заказы, — сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза намерены нарастить военное производство более чем на 20%, а в марте ЕК представит новую стратегию военной помощи ЕС. По ее словам, европейские партнеры должны «тратить больше» и сделать все, чтобы «перехитрить Россию» на поле боя.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что российская армия превосходит украинские войска, в результате чего живая сила ВСУ вынуждена сражаться с дальнобойными системами. Он также подчеркнул, что Запад виноват в том, что ВСУ пришлось оставить Авдеевку, поскольку украинская сторона столкнулась с нехваткой боеприпасов и другой помощи.