В ЕС прояснили ситуацию с санкциями против Карлсона за интервью с Путиным ТАСС: ЕС не планирует вводить санкции против Карлсона за интервью с Путиным

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Такер Карлсон

Евросоюз в данный момент не рассматривает возможность введения санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. Таким образом он ответил на сообщение издания Newsweek о том, что журналист из США может попасть под ограничения по инициативе европейской стороны.

Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него, — заявил дипломат.

Ранее издание Newsweek сообщило, что ЕС может рассмотреть включение Карлсона в санкционный список из-за интервью с Путиным. Еженедельник привел соответствующие данные со ссылкой на действующих и бывших евродепутатов. В частности, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт высказал мнение, что работа Карлсона в Москве может привести к конфликту экс-ведущего Fox News с Брюсселем.

Карлсон ранее сообщил, что интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. Вместе с тем представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России согласился на встречу с американским журналистом. По его словам, Карлсон занимает проамериканскую позицию, но она отличается от мнения других западных СМИ. Он пояснил, что точка зрения телеведущего не является ни пророссийской, ни проукраинской.