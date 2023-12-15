В ЕС провалили утверждение программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд Шарль Мишель: ЕС намерен в январе утвердить программу помощи Украине на €50 млрд

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Шарль Мишель

На саммите ЕС не смогли утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, однако страны рассчитывают достичь консенсуса в январе 2024 года, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, чьи слова приводит ТАСС. Он отметил, что по итогам первого дня саммита с долгосрочной программой согласились все члены ЕС, за исключением Венгрии.

26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы. Там все составляющие поддержки Украины: фонд солидарности, оборона. Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса, — подчеркнул глава Евросовета.

Мишель считает, что Евросоюз «послал очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам». Утверждая это, он говорил о решении ЕС открыть переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в европейское содружество государств.

Также глава Евросовета напомнил, что Швеция «в соответствии с национальной процедурой» должна будет «дополнительно утвердить решения саммита по Украине в национальном парламенте». При этом политик выразил уверенность, что в Стокгольме не станут тянуть время.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд. Такое сообщение он разместил в соцсети по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Орбан пообещал вернуться к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС «после соответствующей подготовки».