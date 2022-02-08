В ЕС назвали публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину ошибкой

Публикацию агентства Bloomberg о «вторжении России на Украину» можно назвать ошибкой «с коротким сроком жизни», которая была быстро исправлена и не стала причиной большого резонанса в СМИ, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, слова которого приводит ТАСС.

Это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило, — сказал он.

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. Извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала фейковую публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину, назвав авторов данной статьи настоящими извращенцами.

Сообщение Bloomberg не оставил без внимания и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил, что публикация свидетельствует об опасности агрессивных заявлений Запада и показывает, как подобная информация может привести к непоправимым последствиям. Он также предложил заменить термин «фейк-ньюс» на «Bloomberg-ньюс».