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Европа

В ЕС призвали Путина повлиять на Лукашенко

14:13, 15 ноября 2021
В ЕС призвали Путина повлиять на Лукашенко Урсула фон дер Ляйен Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала российские власти повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами на границе. Она отметила, что это необходимо в интересах сохранения добрых отношений с сообществом, передаёт ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, российский лидер Владимир Путин имеет влияние на своего белорусского коллегу и ему следует этим воспользоваться.

Я думаю, очень важно, если он сейчас окажет это влияние, — сказала глава ЕК.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Минска, рассмотрит и секторальные ограничения в связи с миграционным кризисом. В ведомстве пояснили, что ЕС не видит альтернативы жёстким действиям против Минска, поскольку эскалацией этой ситуации занимается именно белорусская сторона.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жёсткий ответ в случае принятия Европейским союзом новых санкций в отношении Минска. Он подчеркнул, что власти республики никогда не занимались организацией миграционного кризиса и «заниматься не намерены».

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