В ЕС призвали Россию отменить решение по зерновой сделке Боррель: ЕС призывает Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз призывает Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке, сообщил в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Москва объявила о приостановке участия в зерновой инициативе накануне после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота.

ЕС призывает Россию отменить свое решение, — написал Боррель.

По его словам, позиция Москвы ставит под угрозу основной экспортный маршрут зерна и удобрений, которые необходимы для преодоления мирового продовольственного кризиса.

Украинские воздушные и морские беспилотники атаковали Севастополь утром 29 октября. По данным Минобороны России, в результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. В ведомстве заявили о причастности к атаке британских специалистов, а также объявили о приостановке участия РФ в зерновой сделке.

В МИД России назвали произошедшее терактом, а также пояснили, что решение о приостановке участия в сделке принято в связи с невозможностью гарантировать безопасность гражданских сухогрузов.