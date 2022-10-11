В ЕС призвали Армению и Азербайджан отказаться от смертной казни Евросоюз и Совет Европы призвали Армению и Азербайджан отказаться от смертной казни

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress.com

Евросоюз и Совет Европы призвали Армению и Азербайджан присоединиться к протоколу о запрете смертной казни «всегда, везде и независимо от обстоятельств», говорится в их совместном заявлении по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы со смертной казнью. Там сообщили, что воздают должное всем государствам-членам Совета Европы, уже отменившим смертную казнь

Призываем два последних государства-члена Совета Европы, которые еще не присоединились к этому протоколу: Армению и Азербайджан — сделать это без промедления, — подчеркивается в заявлении.

Ранее заместитель главы МИД России Евгений Иванов сообщил, что администрация Донецкой Народной Республики собирается отказаться от смертной казни. По его словам, власти региона пересмотрели решение о введении высшей меры наказания. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что норму о смертной казни в республике «правильно было бы сохранить», так как стреляющие по мирным жителям военные и те, кто отдает такие приказы, должны помнить о том, что ответственность будет самой суровой.