В ЕС признали наличие двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку Боррель: ЕС теряет доверие из-за двойных стандартов по Украине и Израилю

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Жозеп Боррель

Евросоюз рискует потерять авторитет и доверие из-за разных позиций по украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, европейской стороне следует прийти к общей позиции, поскольку сейчас при подходе к оценке данных событий применяются двойные стандарты, передает Foreign Policy.

Многие люди по всему миру жалуются, что мы бы не допустили, чтобы Россия делала на Украине то, что Израиль делает в Газе. Это порождает обвинения в двойных стандартах, — сказал он.

Боррель заявил, что в таких условиях Запад оказывает давление на Израиль, настаивая на том, чтобы Тель-Авив не продолжал военные действия в секторе Газа в том формате, в котором сейчас они происходят. Однако страны коллективного Запада, по его словам, понимают реакцию израильской стороны на террористические акты ХАМАС. В завершение он подчеркнул, что при обсуждении ситуаций на Украине и на Ближнем Востоке следует проявить осторожность, поскольку в противном случае доверие к европейской стороне будет подорвано вплоть до полной его утраты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет биться с Россией на поле боя, то Москва к этому готова. По его словам, российские власти неоднократно заявляли, что готовы к встрече по урегулированию украинского кризиса, но с учетом реальной ситуации.