ЕС примет первый в мире закон об искусственном интеллекте Страны ЕС пришли к соглашению по закону об искусственном интеллекте

Государства-члены Европейского союза и Европарламент пришли к соглашению по первому в мире закону об использовании искусственного интеллекта, сообщило испанское председательство в Совете ЕС в социальной сети Twitter (X). Уточняется, что инициатива направлена на то, чтобы используемые в Евросоюзе системы ИИ были безопасными, а также уважали «фундаментальные права и ценности» содружества.

Достигнуто предварительное соглашение по закону об искусственном интеллекте, — говорится в сообщении.

Как сообщил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, Европа становится первым континентом, который устанавливает четкие правила использования технологий искусственного интеллекта. Политик написал в соцсети, что речь идет о «стартовой площадке для стартапов и исследователей ЕС».

Газета El Pais пишет, что члены союза и Европейский парламент согласовали закон после трех дней напряженных переговоров. Прежде чем закон вступит в силу, обеим сторонам предстоит ратифицировать его текст. Ожидается, что это может произойти в 2026 году.

Ранее Минэкономразвития разработало механизм, который обеспечит компенсацию вреда, причиненного в результате применения технологий искусственного интеллекта в рамках экспериментальных правовых режимов. Предлагается внести поправки в закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».